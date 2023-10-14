Вековых елей уже нет, освещения еще нет

Благоустройство Ринтальского сквера в Петрозаводске началось со скандала, связанного с вырубкой вековых елей. Мы решили вновь посетить сквер, чтобы понять, насколько оправданы были опасения горожан.

Работы начались в конце августа 2023 года и моментально вызвали вопросы у жителей близлежащих домов, обеспокоенных вырубкой деревьев. В петрозаводской администрации рассказали, что проект предполагает удаление сухостойных и аварийных деревьев, отсыпку пешеходных дорожек, установку опор наружного освещения, ремонт лестничного спуска. В рамках проекта предполагается снести, как сказано в официальном ответе из петрозаводской администрации, «108 древесных растений».

Все работы, согласно условиям договора, должны были завершиться к 1 октября 2023 года. О том, что мы увидели, читайте здесь.