Когда подрядчик единственный. Как благоустраивают Петрозаводск

Текст и фото: Антонина Кябелева

Территория Ринтальского сквера, расположенного в петрозаводском микрорайоне Кукковка, попала в программу по благоустройству общественных территорий. Программа финансируется из бюджета Карелии. Благоустройство сквера началось со скандала, связанного с вырубкой вековых елей. Мы решили вновь посетить сквер, чтобы понять, насколько оправданны были опасения горожан.

Предложение преобразовать Ринтальский сквер было поддержано жителями Петрозаводска. При отборе проектов за него было отдано 1675 голосов. На благоустройство сквера из бюджета было выделено 1,5 миллиона рублей.

Работы начались в конце августа 2023 года и моментально вызвали вопросы у жильцов близлежащих домов. Больше всего тревожных сообщений поступило в связи с вырубкой вековых елей, росших возле ограды лицея № 13.

В петрозаводской администрации рассказали, что проект предполагает удаление сухостойных и аварийных деревьев, отсыпку пешеходных дорожек, установку опор наружного освещения, ремонт лестничного спуска. В рамках проекта предполагается снести, как сказано в официальном ответе из петрозаводской администрации, «108 древесных растений». По оценке специалистов городской администрации, в сквере произрастают «остатки естественного елового леса возрастом более 100 лет», которые «находятся под влиянием антропогенной нагрузки».

У петрозаводчан тогда возникли серьезные сомнения в необходимости вырубки вековых елей, которые, как уверяли специалисты администрации, «находились в усыхающем и сильно ослабленном состоянии». Депутат Петросовета Ольга Тужикова уверена, что под снос попали здоровые деревья, представляющие коммерческий интерес. По ее оценке, сваленные ели фактически представляли собой деловую древесину. Как только началась рубка, она по просьбе горожан выехала на Кукковку.

«Так как деревья были крупными, они были нарезаны шестиметровыми бревнами. Это стандартный делового баланса. Бревна были заготовлены таким образом, словно их готовили для дальнейшей обработки в качестве деловой древесины»,

- вспомнила она.

В администрации настаивали, что деревья являются ослабленными и аварийными, а значит, возможно провести санитарную рубку. Таким образом, подрядная организация, взявшаяся за благоустройство сквера, не должна была возмещать в бюджет стоимость древесины, которую она получила в рамках санитарной рубки.

Еще на первоначальной стадии привлеченные к благоустройству сквера работники вызвали, мягко говоря, недоумение. Прямо в зеленой зоне стояла машина с прицепом со снятыми номерами. Водитель был явно связан с рабочими, которые занимались фрезеровкой пней. Увидев повышенное внимание к транспорту без номеров, водитель сначала попытался грубить прохожим, но, услышав, что люди готовы звонить в полицию, предупредил о чем-то рабочих и скрылся на машине, так сказать, в неизвестном направлении.

Как пояснили в администрации карельской столицы, к благоустройству сквера была привлечена фирма ООО «Свой дом».

23 августа 2023 года с ней заключили контракт на благоустройство Ринтальского сквера. Все работы, согласно условиям договора, должны были завершиться к 1 октября 2023 года, а действие самого контракта ограничивается 30 ноября 2023 года.

Уже тогда смутило то, что контракт был заключен по схеме единственного подрядчика, то есть в обход конкурсных процедур. Заказчик - муниципальное учреждение «ЖКХ» - самостоятельно выбрало компанию-исполнителя. При этом речь не идет о нарушении закона, так как существует отдельное постановление петрозаводской администрации, разрешающее в случае с Ринтальским сквером провести закупку у единственного подрядчика.

10 октября я посетила Ринтальский сквер, чтобы посмотреть, как подрядчик, получивший без конкурса объект, справился со своими обязательствами.

Вдоль ограды появилась отсыпанная гравием тропа, которая по бокам обозначена деревянными бортами. Фактически это единственное изменение, которое произошло в сквере. Гнилые старые деревья, которые так просили убрать жильцы соседнего дома, так и остались «радовать глаз».

В начале дорожки образовалась внушительная свалка с остатками отсева и древесными отходами.

Около тропы земля была небрежно разбросана, где-то выпирают оставшиеся пни и корни срубленных деревьев.

Лестница, представляющая собой вывернутые бетонные блоки, находится в «первозданном» виде, к ней пока не прикасалась рука строителя.

Тем не менее прохожие позитивно оценили появившуюся дорожку.

«Стало намного лучше. Раньше были сучки от деревьев, корни, в конце была свалка мусора. А то, что новая свалка появилась, так, может быть, ее потом уберут»,

- сказала Светлана Михайловна.

«Мне нравится. Идешь свободно, не боишься, что из-за дерева нападут, как на женщину напали и серьги отобрали»,

- заметила Екатерина Яковлевна.

Мужчина, проходивший мимо, с нею не согласился.

«Леса жалко»,

- заметил он.

«Мы ходили, спотыкались о корни. Сейчас светло стало. Нам еще обещали освещение сделать, но что-то не видно»,

- добавила Ольга Петровна.

Действительно, в контракте была предусмотрена установка двух опор освещения и четырех стальных складывающихся осветительных конструкций вдоль дорожки. Соответственно, подрядчик взял на себя обязательства по прокладке кабеля, вывозу и утилизации мусора. В самом контракте я не нашла обязательств по приведению в порядок полуразрушенной лестницы, хотя в официальных ответах администрации указано, что контракт подразумевает ремонт лестничного спуска, установку опор освещения, отсыпку пешеходных дорожек (во множественном числе), удаление аварийных деревьев. На момент моего визита была сделана только одна дорожка вдоль ограды лицея. Не считая, конечно, вековых елей, которые начали рубить чуть ли не в день подписания контракта.

Как подтвердили в администрации Петрозаводска, подрядчик до сих пор не выполнил работы. Это видно, что называется, невооруженным взглядом.

Вернемся к вопросу о практике единственного поставщика, которая в последнее время становится все более популярной в Карелии. Здесь не все так просто. Огромное количество важных социальных контрактов в республике тормозится из-за того, что торги выигрывают недобросовестные компании. В процессе торгов они снижают сумму контракта до сумм, в которые просто нереально вписаться, если качественно выполнять работы в соответствии с установленными строительными нормативами. Если такой подрядчик не бросает на полпути объект, то потом выясняется, что были использованы самые дешевые строительные материалы, а работа выполнена откровенно халтурно. В этом легко убедиться, посетив кондопожскую школу № 7, где недавно сделан косметический ремонт.

Для того чтобы избежать неприятных инцидентов с плохо прогнозируемыми последствиями, чиновники нередко пользуются «лазейкой» в законе - закупкой у единственного поставщика. В законодательстве существуют многочисленные оговорки, когда и при каких обстоятельствах можно обойти процедуру торгов. Сложно сказать, насколько строго они соблюдаются, но к этому прибегают довольно часто.

Здесь другие риски. Прежде всего коррупционные. Когда компании не могут открыто участвовать в конкурсе, у чиновников появляется соблазн получить «благодарность» за предоставление выгодного контракта.

«Лакмусовой бумажкой», которая во многом показывает, какими мотивами руководствовались чиновники при выборе единственного поставщика, является то, насколько качественно и в обозначенные контрактом сроки были выполнены работы. Очевидно, что бывают сбои и у хорошо зарекомендовавших себя компаний. Но, идя по пути единственного поставщика, представители власти берут на себя ответственность за сделанный ими выбор.

В случае с Ринтальским сквером именно городская власть на свой вкус выбрала в качестве единственного поставщика ООО «Свой дом». Пока этот выбор не кажется удачным. Да, вековые ели компания вырубила оперативно. Граждане глазом не успели моргнуть, как в сквере исчезли огромные красивые деревья. Единственная, появившаяся здесь дорожка, - это, конечно, не тот результат, на который рассчитывали горожане.

Мы будем следить за тем, чем завершится этот проект.

Судя по открытым данным, у ООО «Свой дом» есть еще два контракта, связанных с благоустройством территорий в Петрозаводске. Один контракт по благоустройству Семейной аллеи (от 41-го Внутриквартального проезда до Облачного проезда) на сумму 7,5 миллиона рублей должен был быть завершен в августе 2023 года. Но пока на официальном сайте государственных закупок отсутствует информация о его завершении. Второй контракт на сумму 49,4 миллиона рублей касается благоустройства Почтовой площади на Древлянке. Работы планировалось завершить к концу марта 2023 года.