В Кондопоге затеяли капитальную реорганизацию городских школ  

Текст и фото: Антонина Кябелева

Кондопожская школа № 7 смогла открыть свои двери только 11 сентября. Там до сих пор полностью не завершен ремонт. Детям приходилось учиться во вторую смену в другой школе.

Учащиеся школы № 1 в Кондопоге пока занимаются в здании детского сада. Школу капитально ремонтируют.

Бывшая школа № 6, которую присоединили к школе № 7, функционировала в двух зданиях. Не тронули пока здание, где занимались ученики старших классов. Самые маленькие ученики школы № 6 уже освободили помещение, куда в ближайшее время въедет центральная районная библиотека.

Здание бывшей школы № 6 для старшего звена

Общегородская чехарда с объединением школ усугубляется ремонтными работами. Эти процессы происходят одновременно, доставляя немало волнений родителям школьников, самим учащимся, вынужденным адаптироваться к новым условиям, и, конечно, педагогам. Директора школ № 1 и № 7 нынешним летом остались без отпуска, так как были вынуждены контролировать ремонтные работы.

Депутат ЗС РК Эмилия Слабунова, которая на протяжении долгого времени пыталась смягчить последствия затеянной оптимизации школ в городе бумажников, недавно побывала в Кондопоге. Мы тоже воспользовались случаем увидеть все собственными глазами, поговорить с педагогами, детьми и их родителями.

Присоединение вместо объединения

Присоединение средней школы № 6 к школе № 7 родители сразу же восприняли негативно. Поводом стало то, что в школе № 6 отсутствовали спортивный и актовый залы. В школе № 7 долгое время не было серьезного ремонта, и, по словам Слабуновой, родители школьников из школы № 6 с самого начала сопротивлялись запланированному слиянию. Она уверена, что истинной причиной объединения стало желание сократить расходы бюджета.

Школа № 7

В 2022 году объединение удалось передвинуть на 2023 год. Эмилия Слабунова предлагала серьезно подойти к реорганизации, подготовить педагогические коллективы и выделить на ремонт школы 30 миллионов рублей. В результате все получилось, как всегда. Родители школьников рассказали, что многие педагоги из школы № 6 уволились, переезд осуществлялся силами родителей, а сумму на косметический ремонт школы № 7 сократили в два раза.

Директор школы № 7 Зоя Пантелеева не скрывала, что затянувшийся ремонт обернулся серьезными проблемами. Двор школы до сих пор завален строительным мусором. В школе работали три подрядные организации, одна из которых до сих пор доделывает ремонтные работ. Рабочие исправляют огрехи вечерами и в выходные дни, когда в школе нет занятий.

Зоя Петровна провела небольшую экскурсию по школе.

Если сильно не приглядываться к качеству ремонта, то, конечно, внутри здания стало чище и светлее. Общий вид портят страшные лестницы с облупленными ступеньками. Кажется, что их не реставрировали с советских времен.

В некоторых кабинетах в глаза бросаются трубы в окружении некрасивых пятен на потолке. О сантехнике вспомнили уже после того, как обновили потолки.

В коридорах покраска стен выполнена так, словно рабочие очень торопились. Где-то даже цвет краски не совпадает.

Стоит опустить глаза - и видишь страшные необработанные стыки между полом и стеной.

Аналогичная ситуация с пространством около окон. Сплошная халтура — это самое точное определение того ремонта, который был сделан в коридорах.

Школьная столовая, актовый и спортивный залы выглядят значительно лучше. Но там трудились другие компании.

Родители учащихся — Эльвира и Виктория крайне недовольны происходящим.

«Нам обещали, что мы придем в новую отремонтированную школу. 1 сентября наши дети в школу не зашли, была только линейка. Школу родители отмывали сами. Мы сами перевозили мебель из школы № 6, нам даже не давали транспорт»,

- рассказала Виктория.

Эльвира заметила, что самой большой ошибкой родителей при обсуждении объединения школ стало то, что главный акцент был сделан на ремонт, а не на сохранение педагогического коллектива школы № 6. По ее словам, многие учителя вынуждены были уволиться.

Школьницы, высыпавшие во время перемены в коридор, пожаловались на туалет для девочек:

«В туалетах ужас. Там дверь даже не закрыть. Там ничего не сделали. Но в кабинетах получше стало».

Ремонт спортивного зала попал в федеральную программу. Правда, изначально здесь не было предусмотрена замена старых чугунных батарей. Их все же удалось заменить благодаря экономии средств.

Теперь необходимо найти деньги, чтобы закрыть батареи щитами. Этого тоже не было предусмотрено.

Но больше всего удручает облупленное полуживое спортивное оборудование.

Шведские стенки с обломанными перекладинами и облезлой краской вернули меня в детство, где, насколько я помню, спортивный инвентарь выглядел более презентабельно. Уж гимнастических стенок с обломанными перекладинами в моем детстве точно не было. Звучит удручающе, учитывая, что с тех пор прошло полвека.

«С одной стороны, по сравнению с тем, что было, заметны серьезные перемены к лучшему. А с другой, видно, что использованы самые дешевые материалы, ремонт сделан второпях, не аккуратно»,

- сказала Слабунова.

С внешней стороны здания на стенах школы видны черные разводы. Своими силами нижнюю часть здания удалось подкрасить. Но в целом фасад здания выглядит мрачно.

Убогая спортивная площадка на улице — еще один акцент в общей картине школьных будней в когда-то процветавшем городе бумажников.

Из школы в детский сад и обратно

В апреле 2023 года капитальный ремонт начался в кондопожской школе № 1. Страшно представить, но это первый капитальный ремонт за последние 86 лет. На него выделено 156 миллионов рублей, еще 8 миллионов рублей пойдет на приобретение оборудования.

Ремонтные работы идут полным ходом. Директор школы Наталья Макарова считает, что повезло с подрядчиком — местной компанией «Карел Климат». Работы должны завершиться к концу октября.

«Мы планируем через две недели понемногу начать завозить оборудование»,

- сказала Макарова.

Во время осенних каникул школа должна переехать из здания детского сада, где пока проходят занятия. Уже закуплено и завезено оборудование для пищеблока.

А вот в обновленный спортивный зал с оригинальным голубым потолком придется устанавливать «старье». Наталья Николаевна заметила, что ее больше волнует, на какие средства приобретать сетки для защиты окон в спортзале.

«Где сейчас найти денег, я не знаю»,

- сказала Наталья Макарова.

По ее мнению, раз уж затеяли капитальный ремонт, то необходимо было заранее продумать все нюансы. Очевидно, что окна в спортивном зале требуют защитных сеток. Но о том, где их купить и на какие средства, теперь приходиться «ломать голову» директору школы.

Наталья Макарова рассказала, что в процессе ремонта возникло немало проблем, связанных с недочетами, допущенными в проектно-сметной документации. Можно, конечно, экономить на организациях, которые берутся за проект, но потом эта экономия «выходит боком», оборачиваясь серьезными дополнительными тратами.

Львиная часть работ в школе уже сделана. Сразу привлекли внимание симпатичные стены в коридорах. Было принято решение использовать покрытие «Короед». Это декоративная штукатурка, покрытая лаком.

На каждом этаже кабинеты выкрашены в разные цвета. Для младших классов кабинеты исполнены в трех цветах. Оттенки выбирали преподаватели, чтоб создать более позитивную атмосферу.

Ремонт фасада практически завершен. Школа преобразилась, став украшением города. Во многом благодаря удачно выбранной цветовой гамме, напоминающей оранжево-багряные краски осеннего леса.

Все лучшее детям?

Разница между косметическим ремонтом в школе № 7 и капремонтом в школе № 1 огромная, как и суммы, выделенных на одну и другую школу. Но есть и много общего. Например, непродуманность проектов, делающих обновление образовательных учреждений бесконечным процессом. Вместо того чтобы один раз сделать качественный ремонт и надолго об этом забыть, происходит постоянное «латание дыр».

Кому, скажите, придет в голову, красить в своей квартире стены, но не предусмотреть уголки на стыках? Или «плюнуть» на плинтуса в коридорах? Или сначала обновить потолок, а потом менять трубы? Или сделать дорогой ремонт, а затем украсить гостиную сломанной мебелью?

Для того чтобы понять, как не надо делать ремонт, достаточно просто здравого смысла. И здравый смысл, я уверена, не подводит чиновников, когда они берутся за ремонт своих квартир и загородных домов. Но стоит повнимательнее приглядеться к тому, как у нас ремонтируют школы, так сразу же на поверхность вылезает огромное количество «косяков», омрачающих общую картину.

Расхлебывать управленческие ошибки приходится директорам школ. Именно с них будут спрашивать за каждый просчет. Хотя очевидно, что материально-техническая сторона учебного процесса – это прежде всего ответственность руководителей муниципальных и региональных органов власти. Но в нашей стране чиновники в совершенстве овладели искусством ухода от персональной ответственности.

И еще одно невеселое наблюдение. Не секрет, что Кондопога долгое время считалась одним из самых благополучных городов Карелии, где благодаря бывшему директору кондопожского комбината Виталию Федермессеру были построены Дворец искусств, Ледовый дворец, появился органный зал, музыкальная школа, библиотека с компьютерным залом и многое другое. Кондопожанам завидовали даже жители карельской столицы. Сейчас город постепенно «хиреет», а люди предпочитают уезжать в поисках более благополучных мест для жизни.

Это подтверждает и прогноз социально-демографической ситуации в Кондопожском районе. Если в 2022-2023 учебном году в 64 начальных классах обучалось 1404 ребенка, то в 2027 году количество учеников в начальных классах сократится до 1067 человек, а к 2030 году – до 933 школьников. Увы, это один из результатов того, что принято называть непродуманной социальной политикой.