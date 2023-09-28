Средняя зарплата в Карелии снизилась

Карелиястат опубликовал данные о средней зарплате в республике за июль 2023 года. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, средняя зарплата в Карелии составила 61 706 рублей. За год доходы жителей республики выросли на 9,6%.

Однако по сравнению с июнем 2023 года средняя зарплата заметно снизилась. В том месяце она составляла 71 616 рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»