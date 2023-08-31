Средняя зарплата в Карелии превысила 71 тысячу рублей

Карелиястат опубликовал данные о средней зарплате в республике за июнь 2023 года. Она составила 71 616 рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

За год средняя зарплата в РК выросла на 12,9%. Ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, увеличился на 10% по сравнению с июнем 2022 года.

Напомним, что в мае 2023 года средняя зарплата в Карелии составляла 66 182 рубля. // Фото «Петрозаводск говорит»