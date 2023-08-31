Бензин, свекла и яблоки сильнее всего подорожали в Карелии

В последнюю неделю августа в Карелии наблюдается снижение цен на некоторые виды продовольствия. Это следует из данных мониторинга Карелиястат за изменением потребительских цен с 22 по 28 августа.

Сильнее всего в цене упал репчатый лук – сразу на 12,5%. Также подешевела капуста – минус 11,1%, морковь – 9,7%, помидоры – 6,6%. Снизилась цена на черный чай, мясные консервы для детей.

Подскочили в цене свекла – 6% и яблоки – 3,1%. Дороже стали пшеничная мука, полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, колбаса вареная. Подорожали пылесос, зубная паста, спортивный костюм для детей, некоторые виды анальгетиков, а вот ценник на женские колготки упал почти на 3%.

В Карелиястат отметили рост цены на автомобильное топливо. Дизель подскочил в цене на 1,3%, 92-й бензин на 1%, 95-й на 0,9%, другие типы топлива – на 0,4%. // фото unsplash.com/ Nathalia Rosa