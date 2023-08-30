Дефицит «Доширака» с большой вероятностью возникнет в России

Лапша быстрого приготовления может исчезнуть из российских магазинов. О грядущем дефиците «Доширака» пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники.

Проблемы могут появиться из-за ослабления курса российской валюты. Оно привело к дефициту сотрудников на производстве. На подобных заводах обычно трудятся мигранты из стран Средней Азии, они стали уезжать, так как работать в России им теперь невыгодно.

Мигранты уезжают на заработки в Южную Корею и Казахстан, рабочих рук не хватает. В результате продукцию отгружают лишь крупным торговым сетям, оптовики жалуются на сокращение поставок. В данный момент «Доширак» продают за 62-69 рублей. // фото: freepik.com