Остановка без крыши: жители Петрозаводска мокнут в ожидании автобуса

Жители микрорайона Кукковка жалуются на остановочный комлекс на улице Парфенова. Вернее, на его отсутствие. На остановке есть скамейка. Больше ничего.

"Летом писала об отсутствии остановочного комплекса на остановке Парфенова на Кукковке. Проблема так и не решилась. Администрация, вам все равно, что граждане северного города вынуждены мокнуть и замерзать в ожидании транспорта? Проявите заботу о рядовых гражданах! Не у всех есть возможность ездить на комфортных автомобилях".

- пишет петрозаводчанка в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Впрочем, когда остановочный комплекс установят, не факт, что он понравится горожанам. Ранее мы рассказывали, что жители Петрозаводска жалуются на остановки, которые не защищают ни от дождя, ни от ветра.

Обильные дожди и снегопады показывают, насколько неудобно стоять в ожидании транспорта под протекающими крышами. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».