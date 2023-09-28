На западе Карелии построят социально-культурный центр

Сразу в нескольких населенных пунктах Лахденпохского района планируется строительство социальных и культурных объектов. Об этом в эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказала глава районной администрации Оксана Жесткова.

В поселке Хийтола планируется строительство социально-культурного центра с фельдшерско-акушерским пунктом, детским садом на 80 мест, библиотекой и актовым залом на 100 мест. В поселке Куркиёки планируют создать набережную, спортивный комплекс и амбулаторию.

Уже начата разработка проектно-сметной документации на строительство больничного комплекса в Лахденпохье. Кроме того, власти приступили к работе над проектом для Дома культуры.

Особое внимание – к парку. Как мы помним, он всегда назывался парком культуры и отдыха. И мне бы очень хотелось, чтобы в Лахденпохье появилось именно такое место для отдыха наших горожан,

- сказала Оксана Жесткова.

«ЦУР объясняет» - проект Центра управления регионом, в рамках которого представители власти и эксперты в прямом эфире отвечают на волнующие жителей Карелии вопросы.