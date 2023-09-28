Реконструкция трассы Петрозаводск-Суоярви подходит к концу. Уже выполнено примерно 90% работ на объекте, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Сейчас на дороге идет благоустройство территории, устройство тротуаров, установка остановок общественного транспорта. Параллельно проводится планировка откосов, устанавливаются опоры уличного освещения.

Работы на трассе, соединяющей три района Карелии, планируют завершить до конца октября. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas