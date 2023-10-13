Особенности сбора клюквы на затопленных болотах Карелии

После обильных дождей лесные дороги превратились в грязную кашу, а клюквенные болота оказались полностью затоплены водой. В таких условиях многие ягодники рискуют остаться без ценного лесного урожая.

«Сегодня состоялся клюквенный джипинг и рафтинг. До клюквенной плантации добирались на джипе, который утопал по уши в грязи.

«Болота залило водой — без лодки здесь делать нечего. Впрочем, в этом году для сбора клюквы не мешало бы прикупить водолазный костюм», — делятся в соцсетях люди.

На помощь ягодникам пришла смекалка. Опытные сборщики советуют взбить воду для того чтобы сорвать клюкву с кустов. Ягода, естественно, всплывает, ну, а дальше ее собирают с водной поверхности.//фото Алина Гапеева