По улицам Петрозаводска в воскресенье проедет Сбормобиль

Очередной рейс Сбормобиля состоится 15 октября в Петрозаводске. Запланировано 23 остановки в разных районах города, сообщили в группе проекта ВКонтакте.

Волонтеры примут на переработку различное вторсырье – бумагу и картон, стекло, журналы, книги, газеты, бумажные ячейки от яиц, бутылки и флаконы, чистые канистры от напитков и бытовой химии с маркировкой 1 (PET) 2 (HDPE), ведерки с маркировкой 5 и крышки от них, крышечки от бутылок с соками, молоком, кефиром, пивом, водой и т.д., основания от молочных пакетов, в которые вкручиваются крышки, пленку стрейч, толстую упаковочную пленку, толстые пакеты с маркировкой 4.

Также по улицам Петрозаводска в воскресенье проедет и металломобиль, так что горожане смогут сдать металлолом. // фото: Ralphs_Fotos/ pixabay.com