Плато и мыс в Карелии вошли в топ самых мистических мест России

Главные мистические локации и «места силы» перечислили для туристов аналитики популярного сервиса путешествий «Туту.ру». В список вошли две карельские достопримечательности, передает RT.

На первое место эксперты поставили плато Воттоваара. Считается, что здесь «мир духов встречается с миром людей». В этом месте может внезапно разрядиться смартфон или фотоаппарат, так что для защиты от потусторонних сил надо брать с собой пауэрбанк.

Вторым мистическим местом назвали Аркаим – столицу древней Страны городов в Челябинской области. Это комплекс из двух кольцевых жилых кварталов с множеством «квартир» по кругу. Неизвестно, почему жители покинули Аркаим, перед уходом спалив его дотла. Сегодня это место – заповедник, а любители паранормальных явлений считают его местом силы.

На третье место в рейтинге поставили мыс Бесов Нос в Онежском озере. Здесь множество древних петроглифов, самый известный – это двухметровая человекоподобная фигура, рассеченная пополам глубокой трещиной. Это изображение называют Бесом.

Далее в рейтинге расположились Ловозеро (Мурманская область), где с конца XIX века массово замечают признаки «арктического психоза», остров Ольхон с магнитными аномалиями и миражами (Иркутская область), долина Шумак с целебными источниками и Детской горой (Бурятия).

Замыкает список урочище Аккурум с каменными глыбами, по форме напоминающими грибы (Республика Алтай). Говорят, эти глыбы могут слышать обращающихся к ним с просьбой путешественников и исполнять желания. // фото: Igor Podgorny / Globallookpress.com