13 октября 2023, 18:23
Завтра православные отметят один из главных праздников
Наблюдаем за погодой, делаем прогноз на зиму
В предстоящую субботу, 14 октября, православные отметят первый праздник в череде зимних народных и церковных торжеств. В православных храмах нашей страны пройдут праздничные богослужения. Они будут посвящены великому двунадесятому празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
В народе говорят, что после Покрова приходит зима. По народным приметам люди старались определить характер зимы. Считалось, какая погода на этот праздник – такая будет и зимой.
Как говорится, поживем – увидим.//Фото Алина Гапеева