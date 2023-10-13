Завтра православные отметят один из главных праздников

В предстоящую субботу, 14 октября, православные отметят первый праздник в череде зимних народных и церковных торжеств. В православных храмах нашей страны пройдут праздничные богослужения. Они будут посвящены великому двунадесятому празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В народе говорят, что после Покрова приходит зима. По народным приметам люди старались определить характер зимы. Считалось, какая погода на этот праздник – такая будет и зимой.

Как говорится, поживем – увидим.//Фото Алина Гапеева