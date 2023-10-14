Стало известно об предстоящих изменениях в расписании поездов

Портал «Петрозаводск транспортный» рассказал о предстоящих изменениях в расписании поездов, связывающих столицу Карелии с другими регионами и городами. Как обычно, со второго воскресенья декабря, то есть с 12 декабря 2023 года, вводится новый график движения поездов.

В новом графике, расписание движения скорого поезда № 065Б «Мурманск–Минск» сдвинуто примерно на 4 часа раньше прежнего.

Сейчас он отправляется из Петрозаводска раз в неделю (по субботам) в 16:23 и прибывает в Минск на следующий день в 15:08. С 16 декабря он будет отправляться из столицы Карелии (тоже по субботам) в 12:20 и станет прибывать в белорусскую столицу по воскресеньям в 11:08.

А вот расписание движения скорого поезда № 066Б «Минск–Мурманск» наоборот, сдвинуто в более позднюю сторону, и более значительно. Сейчас он отправляется из Минска раз в неделю (по средам) в 10:22 и прибывает в Петрозаводск по четвергам в 10:39. А с 16 декабря он будет отправляться из столицы Белоруссии (тоже по средам) в 19:15 и станет прибывать в карельскую столицу по четвергам в 16:17, то есть будет ускорен примерно на три часа.

Также стало известно, когда через Петрозаводск в новом графике начнут следовать и летние «южные» поезда.

Скорый поезд № 293А «Мурманск–Анапа» начиная с 25 мая 2024 г будет отправляться из Петрозаводска в 11:33 ежедневно, и станет прибывать в Анапу через два дня в 11:20. Прицепной беспересадочный вагон сообщением «Костомукша–Анапа» будет отправляться из Костомукши по вторникам и воскресеньям в 19:15 с поездом № 680А «Костомукша-Петрозаводск» начиная с 28 мая.

Скорый поезд № 285А «Мурманск–Новороссийск» начиная с 25 мая 2024 г. будет отправляться из Петрозаводска в 10:06 через день (в разные месяцы - то по четным, то по нечетным числам ), и станет прибывать в Новороссийск через 2 дня в 13:02 (на станцию Тоннельная - в 12:14).

Скорый поезд № 225А «Мурманск–Адлер» начиная с 28 мая 2024 г. будет отправляться из Петрозаводска в 10:06 через день (в разные месяцы - то по нечетным, то по четным числам ), и станет прибывать через два дня в Туапсе в 15:50, в Лазаревское в 16:54, в Лоо в 18:06, в Сочи в 19:06, в Хосту в 19:53, в Адлер в 20:06.