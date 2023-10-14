Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы встречают в Русской церкви в субботу. Покров Пресвятой Богородицы - это один из двунадесятых (12 главных) праздников в Русской православной церкви, дата его неизменна - 14 октября. Полное название праздника - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Об этом рассказывает РИА Новости.

Праздник отсылает к событиям 910 года, произошедшим во Влахернском храме Константинополя, где с V века хранилась риза (одежда) Богородицы. Согласно житию византийского святого Андрея Юродивого, он и его ученик увидели в этом храме саму Богородицу, как она покрыла присутствовавших своим омофором (платок, который носили женщины на голове и плечах). Тогда, по преданию, на Константинополь надвигались вражеские войска, которые по молитвам к Богородице, отступили. Исторически во время военной угрозы и других бедствий в России молитвенно обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве, а в Церкви нашу страну называют уделом Пресвятой Богородицы.

На Руси праздник был установлен в XII веке, том числе трудами князя Андрея Боголюбского, поставившего знаменитый храм Покрова на Нерли (1165 год). Среди других известных русских святынь, посвященных празднику Покрова Пресвятой Богородицы собор Покрова на рву, более известный по пределу Василия Блаженного – на Красной площади Москве, Покровский монастырь в Москве, в котором хранятся мощи святой Матроны Московской.

Праздник относится к периоду самого длинного «мясоеда» - периода между длинными постами: от Успенского (в конце августе), до Рождественского (начало ноября). Также праздник приходится на окончание основных сельскохозяйственных работ, когда падала интенсивность трудов. Это было время, в которое часто совершали свадьбы. С этим периодом связана и веселая народная пословица: «Покрой землю снежком – а меня женишком».

В дореволюционной России Покров был связан с традициями благотворительности: более обеспеченные прихожане старались помочь обездоленным, бездомным людям. // Фото: Freepik