Комбинат благоустройства готовит празднование Нового года

На проспекте Карла Маркса есть клумба-календарь, где службы благоустройства цветами бархатцами пишут цифру возраста города Петрозаводска. Предыдущая цифра ими стерта.

Грядка с цветами на проспекте Маркса вспахана для того, чтобы написать там новую цифру. Как мы понимаем - цифру 321. Потому как в 2024 году Петрозаводску исполнится именно триста двадцать один год. Цифра 321 в сумме означает совершенное число. Совершенными числами пифагорейцы считали такие числа, которые были равны сумме своих делителей (исключая само число), как, например, 6=1+2+3. Но нам важно знать и другое:

«1» означает первичное единство, начало, Создателя.

«2» в христианстве - Христос имеет две природы: Бога и человека.

«3» Тройка - небесное число, символизирующее душу. В христианстве - Святая Троица.

Без цифр современная жизнь невозможна. Они вокруг, начиная с даты рождения, заканчивая ценниками в магазине. Что уж говорить о дате рождения нашего города. (Видео)