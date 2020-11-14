Роспотребнадзор запустил интернет-ресурс о вкусной и здоровой пище

Роспотребнадзор сообщает, что с 13 ноября все желающие могут присоединиться к составлению всероссийской цифровой «Книги здоровых рецептов» — на сайте появилась новая опция «Добавить рецепт».

Сейчас в интернете можно найти массу способов приготовления тех или иных блюд, но далеко не все из них одобрили бы диетологи и специалисты по правильному питанию. Из лучших побуждений человек может выложить в сеть рецепт, как ему кажется, «легкого и вкусного салатика», а на деле этот салат будет содержать избыток простых углеводов или чересчур жирную заправку.

Перед публикацией на сайте все рецепты проходят модерацию — проверку экспертами Роспотребнадзора и НИИ питания. Каждое блюдо можно обсудить, поставить ему оценку, а по самым популярным рецептам будут готовить шеф-повара московских ресторанов во время мастер-классов.

Проект «Книга здоровых рецептов — готовим вместе» стартовал 28 октября на базе портала здоровое-питание.рф. Его поддержали российские артисты, спортсмены, телеведущие, литераторы и шеф-повара лучших отечественных ресторанов. Писатель Олег Рой, актриса Алена Хмельницкая, фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущие Георгий Черданцев и Ирина Россиус, а также хореограф Евгений Папунаишвили уже поделились своими кулинарными секретами и лайфхаками.

О проектах

Роспотребнадзор в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», являющегося частью национального проекта «Демография», проводит просветительскую работу для населения, посвященную здоровому питанию. Помимо книги рецептов «Готовим вместе», запущен сервис «Дневник питания ВКонтакте». Он позволяет рассчитать суточную норму калорийности рациона в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя — возраста, уровня активности и желаемых целей.

Планируется, что в ходе реализации проекта более 30 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации будут охвачены обучающими программами по вопросам здорового и сбалансированного питания.

Подробную информацию можно узнать на сайте здоровое-питание.рф.

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