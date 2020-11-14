Мечтаем о зиме и смотрим забавное видео про мотоблок на льду

Сайт журнала «За рулем» выложил веселое видео из Карелии.

Начет Онежского озера (в сопроводительном тексте) они, кажется, погорячились, это скорее Шуя, но в целом, коллеги полностью правы.

в видео прекрасно все: природа, компания, комментарии, сам перфоманс и, конечно, баня,

– пишут они.

Смотрим, гордимся, берем пример (строго соблюдая технику безопасности!).

Фото – скриншот видео.