Диспетчерская служба «ПКС-Водоканал» временно сменила номер

Диспетчерская служба АО «ПКС-Водоканал» временно принимает звонки по другому номеру, сообщают коммунальщики.

Номер 76-64-04 не действует, в связи с ремонтными работами на телефонной линии. Если у вас возникли вопросы по услугам водоснабжения и водоотведения, с диспетчерской службой можно связаться по номеру «Водного сигнала» +79114300547.

Также вы можете позвонить в ЕДДС города Петрозаводска по номеру 051.

Ремонт телефонной линии в диспетчерской службе АО «ПКС-Водоканал» планируют завершить к понедельнику. Все новости РКС - www.facebook.com/roscomsys