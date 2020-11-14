Минздрав Карелии разработал Памятку для пациентов с ОРВИ и COVID-19

Минздрав республики разработал Памятку для пациентов, имеющих симптомы ОРВИ или новой коронавирусной инфекции, сообщает сайт правительства Карелии.

В ней рассказывается о симптомах заболеваний, что делать, если человек заболел сам или кто-то из членов семьи.

При, в целом, полезном посыле, отдельные тезисы памятки вызывают вопросы. Например, вызывать врача или скорую рекомендуется при насыщенности крови кислородом менее 94% (один из симптомов). Как это можно выяснить в быту, не совсем понятно.

Есть вопросы и к рекомендуемой диете. В рекомендациях нет витамина D играющего важную роль в обменных процессах. В то же время в Карелии с ним есть определенные проблемы, в том числе, учитывая нехватку солнечного света в осенний период. Неясно, почему упор в питании сделан на белки, а ведь они довольно сильно нагружают выделительную систему. В то же время нет рекомендаций по жирам.

Рекомендации не приближаться к пациенту ближе, чем на метр при уходе, тоже несколько озадачивают. Хотя, логика тут в целом просматривается.

Изображения с сайта gov.karelia.ru