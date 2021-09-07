Роспотребнадзор напомнил о запрещенных в школьных столовых блюдах

Некоторые супы и блюда из макарон и яиц запрещено подавать в школьных столовых. О запретах для меню учеников напомнил Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.

В частности, в школьном питании запрещено использовать макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью. В школьных столовых под запретом оказались окрошка и другие холодные супы. Также запрещены блинчики с мясом и творогом, паштеты, сало, грибы и маргарин. По сообщению РГ, под запретом также все продукты, приготовленные дома.

В школьных столовых запрещены сырокопченые колбасы, заливные блюда, студни, зельц и форшмак из сельди. Под запретом блюда из мяса диких животных, водоплавающих птиц. Также в списке запрещенного блюда во фритюре, уксус, горчица, хрен, острый перец, кетчупы и майонез, маринованные овощи и фрукты, торты и пирожные. Среди напитков запрещена газировка, энергетики, квас, кумыс и кофе.

Напомним, ранее региональное министерство образование призвало родителей Карелии контролировать школьное питание. (фото Виктор Крутов, ufa.aif.ru)