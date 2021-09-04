Родителей призвали контролировать качество питания в школах Карелии

Родителей карельских школьников призвали контролировать качество питания. С таким обращением выступило региональное министерство образования и спорта. Взрослых пригласили принять участие в работе бракеражных комиссий и комитетов родительского контроля за организацией горячего питания младшеклассников. Такие комиссии есть в каждой школе.

В министерство пояснили, что за соответствием питания меню, качеством продуктов должна следить сама школа. Чтобы процесс был более объективным, участвовать в нем могут и родители. Бракеражные комиссии берут пробы приготовленной пищи, контролируют качество. Результаты контроля отображают в специальном журнале, при необходимости их выносят на обсуждение на школьном уровне. Комитеты родительского контроля оценивают соответствие блюд меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала, мебель, посуду, наличие салфеток и прочего. Также родительский комитет проверяет условия соблюдения личной гигиены школьниками, наличие лабораторных исследований качества и безопасности продуктов и готовых блюд, вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством блюд. Для этого родительский комитет может опрашивать детей, которые питаются в столовой.

Итоги работы двух комиссий обсуждают на общеродительских собраниях. Результаты могут стать основанием для обращений в адрес руководства школы, учредителя и поставщика питания. (фото Павел Лисицын, ria.ru)