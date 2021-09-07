Двух пропавших школьниц нашли мертвыми в Кузбассе

В городе Киселевск на Кузбассе найдены мертвыми две девочки, бесследно пропавшие 6 сентября после ухода из школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным «Лента.ру» (издание ссылается на Telegram-канал LIFE SHOT), задержан 41-летний местный житель, который признался в убийстве девочек. Мужчина сознался в том, что изнасиловал школьниц и задушил их. Задержанный показал правоохранителям место убийства и место, где спрятал тела. Его везут на допрос к следователю.

Пропавших девочек искали около суток. В последний раз их видели 6 сентября в магазине с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости, а потом увел в сторону гаражей.

Отмечается, что подозреваемый ранее отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад. Фото otr-online.ru