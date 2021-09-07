В Петрозаводске вышла книга, посвященная героическим страницам города

Книгу историка и поисковика Ильи Герасева «Петрозаводск. Сентябрь 1941 года» представили в Национальной библиотеке Карелии. Рукопись издана на средства президентского гранта тиражом 300 экземпляров, рассказали в мэрии.

Это третье издание из серии книг, посвященных героическим страницам города в период Великой Отечественной войны. Ранее были опубликованы работы «Рубежи Петрозаводска» и «Оборона Петрозаводска». Новая книга подготовлена на основе двух предыдущих и дополнена новыми материалами.

Книга «Петрозаводск. Сентябрь 1941 года» написана на основе анализа архивных документов из фондов Минобороны РФ, Национального архива Карелии, перевода финских документов, результатов поисковой работы. В книге повествуется о четырех основных рубежах Петрозаводска и последних днях его обороны. (фото источника)