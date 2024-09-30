Роспотребнадзор начнет консультировать по телефону

На горячей линии россияне получат ответы на вопросы о мерах защиты от гриппа и ОРВИ. Узнать номер можно на официальных сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С 30 сентября до 11 октября специалисты ответят на вопросы россиян о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Также они смогут рассказать, где сделать прививку, как подготовиться к вакцинации, с чем ее можно совмещать. Кроме этого, специалисты Роспотребнадзора проконсультируют родителей о том, как уберечь ребенка от сезонных заболеваний.

Россияне также могут обратиться в круглосуточный Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Фото: unsplash // chad madden