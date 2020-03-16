16 марта 2020, 09:40
Роспотребнадзор: коронавирусом можно заразиться через денежные купюры
Ведомство предостерегло россиян от использования «налички»: всем существующим способам оплаты стоит предпочесть бесконтактные платежи
Наличным деньгам стоит предпочесть банковские карты, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Сообщение организации процитировал на своем сайте Роспотребнадзор. Оказалось, что через банкноты может передаваться коронавирус, пишет РБК. COVID-19 может прожить на бумаге 3-4 дня.
Если ограничить взаимодействие с купюрами невозможно, то не стоит забывать о личной гигиене - мыть руки и стараться не трогать лицо.
Впрочем, при использовании пластиковых карт также не стоит расслабляться: эксперты рекомендуют помнить о дезинфекции при вводе пин-кодов в терминалах и банкоматах. Этого можно избежать, используя бесконтактные платежи.