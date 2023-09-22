Роспотребнадзор: каковы риски распространения чумы в России

Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала, что отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран.

Напомним, что два дня назад в приграничном с Россией городе Монголии Завхан у мужчины была диагностирована бубонная чума. В общей сложности к сегодняшнему дню в Монголии выявили 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе с Россией и Китаем.

Анна Попова отметила, что Роспотребнадзор осуществляет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль.

В своей работе специалисты Роспотребнадзора используют автоматизированную информационную систему "Периметр". // Фото: freepik.com.