Роспотребнадзор дал несколько советов, как уберечься от гриппа

В Карелии наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. За предыдущую неделю было зафиксировано 13 392 заболевших.

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как защитить свое здоровье. Жителям Карелии советуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Необходимо пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с теми, кто чихает, кашляет и имеет признаки заболевания. Необходимо регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Также специалисты советуют промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. Необходимо проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, увлажнять воздух.

Также для профилактики специалисты рекомендуют употреблять больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другие), употреблять больше блюд с добавлением чеснока и лука. Что касается средств для повышения иммунитета, то их необходимо применять только по рекомендации врача.

«В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе - начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата)», - сказано в рекомендации регионального Роспотребнадзора. // фото unsplash.com