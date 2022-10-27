Роспись парусов центрального купола собора завершена

В Крсетовоздвиженском соборе Петрозаводска закончены работы по росписи парусов центрального купола. Работы проводил карельский иконописец Дмитрий Юдов, рассказали в информационном отделе епархии.

Художник на парусах изобразил Евангелистов. Так, с северо-восточного паруса на нас смотрит святой Лука, с юго-восточного – святой Иоанн, с юго-западного – святой Марк, с северо-западного – святой Матфей. Как уточнили в епархии, в ноябре планируют приступить к дальнейшей росписи собора – приделов, алтаря и входной группы.

Напомним, в 2019 году в храме были проведены масштабные наружные работы – ремонт и покраска стен, крыши и куполов собора. На куполах появилось 123 золотых звезд. А осенью прошли работы по благоустройству территории. Видео и фото: vk.com/pravkarelia.