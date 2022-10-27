На нескольких улицах в Петрозаводске на час отключат электричество

В пятницу утром на нескольких улицах в столице Карелии будет темно. Об отключениях предупредили энергетики. Специалисты будут выполнять работы в трансформаторной подстанции.

С 9:00 до 10:00 перерывы в электроснабжении могут возникнуть на улицах – проезд Петушки, Онежской флотилии, а также переулках Верфяной и Рыбный. (фото unsplash.com, Ion Fet)