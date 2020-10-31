Росгвардия задержала в Карелии похитителей алкоголя и парфюма

В Сегеже вневедомственной охраной Росгвардии задержаны злоумышленники за хищение алкоголя и парфюма, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике Карелия.

В среду, 28 октября, в охраняемом сетевом магазине на улице Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. Продавцы заметили в торговом зале молодого человека, который в предыдущий визит совершил здесь хищение мужской туалетной воды на сумму 5 500 рублей, тогда же была составлена ориентировка. До прибытия сотрудников районного отдела вневедомственной охраны работники торгового заведения не упускали подозреваемого из поля зрения – ему не помогло даже то, что он вышел и направился в другой магазин, расположенный рядом. В итоге 20-летний гражданин задержан.

Также в Сегеже, 29 октября, при попытке выноса товара из охраняемого магазина на улице Спиридонова задержан 19-летний гражданин. Он пытался похитить виски, но удача была не на его стороне.

Задержанные переданы полицейским, в первом случае сумма ущерба позволяет говорить об уголовной ответственности, во втором – об административной.