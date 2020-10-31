Мужчина с русыми волосами разыскивается в Петрозаводске

Очередное объявление о поисках без вести пропавшего гражданина опубликовано пресс-центром МВД по РК.

«Сотрудниками Отдела полиции #1 УМВД России по #Петрозаводску разыскивается пропавший без вести Константин Сергеевич Данилов 1976 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 13 октября»,

– говорится в сообщении.

Приметы: на вид 45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: +7911415-25-87, (814-2) 739-154.