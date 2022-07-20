Росгвардия приглашает на службу физически крепких и деловых

В республиканском управлении Росгвардии сообщили о наборе кандидатов на службу во вневедомственную охрану.

Основные требования к кандидатам, как и в других правоохранительных структурах, - полное образование не ниже среднего, возраст до 35 лет прошедших службу в ВС РФ, отсутствие судимостей, а также высокие деловые качества и хорошая физическая форма.

В свою очередь ведомство гарантирует стабильную оплату, соцгарантии и медобслуживание. Кроме того, для прошедших отбор в перспективе есть возможность бесплатного обучения в вузах системы войск национальной гвардии. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(8142)73-59-78. Фото: 10.rosguard.gov.ru.