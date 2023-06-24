Росгвардия изъяла у нарушителей 16 единиц оружия в Карелии

Сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с сотрудниками МВД по Республике Карелия проведено 56 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Карелии.

"Жители Карелии добровольно сдали 18 единиц оружия. Росгвардейцы составили 10 протоколов об административных правонарушениях. Изъято 16 единиц огнестрельного оружия",

- говорится в сообщении.

Росгвардия напоминает, что оружие является источником повышенной опасности. Владелец обязан хранить принадлежащее ему оружие с соблюдением условий, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Владелец оружия лично несёт предусмотренную законом ответственность за нарушение этих требований, а также за утрату принадлежащего ему оружия. // Фото: пресс-служба Росгвардии