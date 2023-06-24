Полиция просит помочь в поиске без вести пропавшего мужчины

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Александр Юрьевич Харлоев 1985 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 15 июня 2023 года.

Приметы: на вид 35-38 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 911 402 49 26. // Фото: Пресс-служба МВД РК