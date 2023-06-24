Участковый полиции Олонца выявил браконьера

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Олонецкому району выявил факт незаконной ловли рыбы, включенной в Красную книгу Карелии, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Полицейский выяснил, что 40-летний местный житель установил сети на миграционных путях к местам нереста лосося и таким образом незаконно добыл рыбу. Ущерб от его действий, согласно заключению эксперта, превысил 40 000 рублей.

«Подозреваемый полностью признал вину, обязался возместить нанесенный урон. Рыбу и икру, которую он успел засолить, а также орудия лова изъяли правоохранители»,

- говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. // Фото: Пресс-служба МВД РК