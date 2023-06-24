Утром два автомобиля не разошлись на перекрестке Гвардейская-Ключевая

24 июня около девяти утра в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает интернет-ресурс DtpPtz. Столкновение автомобилей произошло на улице Ключевая, в районе пересечения с улицей Гвардейская: здесь нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог.

«Один из участников ДТП двигался по улице Гвардейская в прямом направлении, в сторону центра. Второй участник ДТП выезжал с улицы Ключевая, совершая левый поворот на улицу Гвардейская (главная дорога)»,

- говорится в сообщении.

От встречного столкновения транспортные средства получили механические повреждения. О пострадавших не сообается.

Момент ДТП запечатлела видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк». (Видео)