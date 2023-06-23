«Слепой» маневр водителя на оживленной магистрали привел к ДТП

На улице Ригачина в Петрозаводске днем 23 июня произошла авария. Момент столкновения попал в кадр уличной камеры «Сампо.ру».

Один из автомобилей двигался в прямом направлении. Другой стоял у обочины, а затем стал отъезжать. Произошло столкновение, транспортные средства получили механические повреждения.

В комментариях сообщества «Подслушано у водителей Птз и Карелии» пользователи поразились, что водитель совершал маневр «вслепую». Другие шутили, отвечая, что боковое зеркало забрызгали дождевые капли. // фото скриншот