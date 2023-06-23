Аварию в Кондопоге все еще устраняют

Работы по восстановлению энергоснабжения в Кондопоге находятся на финальном этапе, сообщил председатель госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. 22 июня около Кондопожской ГЭС возник пожар, город бумажников и Гирвас остались без света и воды.

Энергетики приобрели дополнительные кабели для аварийно-восстановительных работ, прокладывают линию электропередачи. Со слов Полякова, первая часть работ выполнена. Техники и людей для ликвидации последствий аварии достаточно.

«В настоящий момент проходит вторая часть работ по восстановлению электроснабжения в жилые дома города. Планируемый срок завершения аварийно-восстановительных работ - до конца дня»,

- сообщил Поляков.

Региональное МЧС также оповестило о том, что устранить аварию планируется до полуночи. // фото с VK-страницы Олега Полякова