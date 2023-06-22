22 июня 2023, 18:47
Из-за пожара Кондопога оказалась практически полностью обесточена
Замыкание на кабельной линии привело к отключению от электроэнергии целого города
Кабель-канал около Кондопожской ГЭС загорелся сегодня в 16:10, из-за этого город оказался практически полностью обесточен. Пожар удалось оперативно потушить, электроснабжение Кондопоги восстановили в 17:40 22 июня, сообщили в минстрое РК.
Возгорание случилось на кабельной линии на территории бывшего завода КИМС. В результате замыкания загорелся кабель-канал, огонь ликвидировали 25 спасателей на трех автоцистернах.
Оперативный персонал ГЭС отключил от сети гидроагрегаты, пришлось обесточить подавляющее большинство домов в городе. Но ЦБК и больница работали.
Генерирующее оборудование станции не пострадало, причины возгорания выясняют. // фото: минстрой Карелии