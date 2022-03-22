РОСГАЗ снизил стоимость газа до 28, 49 рублей за литр

Несмотря на инфляцию и рост курса доллара, компания «РОСГАЗ» вновь снизила стоимость газа до 28, 49 руб. и не собирается останавливаться на этой отметке.



Деньги в нынешней ситуации теряют ценность, и уже многие испытали на себе, что приобрести тот же объём продукции, как месяц назад, за ту же сумму невозможно. В сегодняшних реалиях есть смысл выгодно вложить деньги.



Инвестиционные паевые фонды, акции, биржи, облигации - это сложный и рискованный способ, для которого необходимо иметь финансовое образование и разбираться в теме.



Но выгоду можно получить, начав экономить на ежедневных расходах. Например, автовладельцам компания «РОСГАЗ» предлагает рассмотреть возможность сэкономить на топливе.



Разница в стоимости бензина и газа достигла 22 рублей и продолжает расти, поэтому при переводе автомобиля на газ будет существенная экономия. Как утверждают специалисты компании, при использовании газа по сравнению с бензином возникает пятипроцентный перерасход топлива, но это незначительно по отношению к общей сумме сэкономленных средств.



К компании считают, что установка газобаллонного оборудования окупит себя за период чуть более полугода. В долгосрочной перспективе экономия при использовании газа может составить довольно крупную сумму.



Просчитать индивидуальную экономию для определенной марки машины можно по телефону: +7 921 461-06-21 или в группе ВКонтакте РОСГАЗ - сеть АГЗС, ГБО, газификация.

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