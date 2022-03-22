Марат Самсонов: взыскать ущерб от попадания в яму можно

Довольно часто на наших дорогах происходит ситуация, когда автомобиль попадает в яму и получает серьезную поломку. Компания «Юрист Петрозаводска» рекомендует в этой ситуации подавать в суд на администрацию города и требовать возмещения убытков.

Что и в какой последовательности делать, рассказывает юрист Марат Самсонов:

В первую очередь зафиксируйте факт ДТП, для этого необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые составят акт о нарушениях состояния дорожного полотна. Не перемещайте автомобиль с места аварии. Проверьте, чтобы инспектор ГИБДД зафиксировал размеры ямы и описал все видимые повреждения автомобиля в акте. Если инспектор указал не все повреждения, попросите его дополнить акт. Затем необходимо провести независимую оценку ущерба. Нельзя производить ремонт до осмотра экспертом. После этого выставляете претензию в адрес Администрации города и готовите обращение в суд.

При обращении в суд надо взыскивать как непосредственный ущерб автомобиля, так и все понесенные расходы: досудебная экспертиза, госпошлина, помощь юриста, иные расходы.

Компания «Юрист Петрозаводска» имеет большой опыт участия в судах по подобным проблемам и может помочь как в подготовке документов, так и в представительстве в суде.

Решение по одному подобному происшествию – попаданию в яму автомобиля - можно почитать здесь.

Подробную информацию можно получить: по телефону: 63-94-71, +7 (911) 400 94 71, в группе ВКонтакте, а также на сайте.

На правах рекламы.