13 января 2023, 19:30
Культура

Рок или рэп: жителей Карелии спрашивают о музыкальных предпочтениях

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» хотят узнать, артистов каких жанров хотели бы услышать жители республики на музыкальном событии

Какую музыку предпочитают слушать жители республики, пытаются узнать организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (6+), который этим летом пройдет на вотчине Талвиукко в Чалне.

Как признались организаторы музыкального события под открытым небом, они хотели бы расширить формат фестиваля. Для этого в соцсетях запущен опрос. Жителей региона просят ответить на вопрос: артистов, каких жанров, они ждут на фестивале в дополнении к уже заявленным артистам.

На выбор предложено пять вариантов: рэп, поп-рок, популярная музыка, зарубежная музыка (трибьют и кавер группы) и рок (панк, метал и тяжелый рок). Пока лидирует вариант «еще больше рока», за него проголосовали более 71%. На втором месте вариант поп-рока – более 23%, меньше всего голосов у варианта рэп.

Отметим, что в списке участников фестиваля: Гарик Сукачев, «Алиса», «ТОDD» (музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), группа «7Б». // фото unsplash.com

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