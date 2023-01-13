Рок или рэп: жителей Карелии спрашивают о музыкальных предпочтениях

Какую музыку предпочитают слушать жители республики, пытаются узнать организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (6+), который этим летом пройдет на вотчине Талвиукко в Чалне.

Как признались организаторы музыкального события под открытым небом, они хотели бы расширить формат фестиваля. Для этого в соцсетях запущен опрос. Жителей региона просят ответить на вопрос: артистов, каких жанров, они ждут на фестивале в дополнении к уже заявленным артистам.

На выбор предложено пять вариантов: рэп, поп-рок, популярная музыка, зарубежная музыка (трибьют и кавер группы) и рок (панк, метал и тяжелый рок). Пока лидирует вариант «еще больше рока», за него проголосовали более 71%. На втором месте вариант поп-рока – более 23%, меньше всего голосов у варианта рэп.

Отметим, что в списке участников фестиваля: Гарик Сукачев, «Алиса», «ТОDD» (музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), группа «7Б». // фото unsplash.com