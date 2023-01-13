Начинаем пятницу со свежей подборки анекдотов

«Петрозаводск говорит» начинает утро пятницы со свежей порции анекдотов. Читаем, поднимаем настроение.

-) Соседи, радуйтесь! Ремонт наконец-то закончен! Мы продали перфоратор, дрель и болгарку. На вырученные деньги купили караоке!

-) — Какие планы на Новый год?

— Никаких... Сначала наготовлю и приберусь... Потом все сожру и намусорю...

-) Каждый день окружающие доказывают мне, что жизнь без мозга реальна.

-) - Сынок, я не против твоей женитьбы, но ты хорошо подумал? Она хорошая хозяйка? - Батя, да ты посмотри какая у неё фигура! - Сынок, наслаждаться её фигурой каждую ночь ты будешь разве, что в медовый месяц. А вот есть её борщ каждый день, придется до конца жизни.

-) -) Всё человечество делится на две категории - защитников животных и укушенных. // фото unsplash.com