Родные врача, погибшего в аварии в Пряжинском районе, ищут свидетелей

Родные анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Михаила Егорова, который погиб 25 ноября в аварии на трассе Петрозаводск-Суоярви, ищут свидетелей трагедии.

В редакцию обратился сын погибшего с просьбой помочь отыскать свидетелей и тех, у кого могли сохраниться записи видеорегистраторов, на которые мог попасть момент аварии. Арсений попросил писать лично ему «ВКонтакте» или звонить по номеру +7911-404-2158 (Дарья).

Жесткое столкновение автомобиля «Митсубиши» и КамАЗа произошло в Пряжинском районе. В Госавтоинспекции сообщили, что 50-летний водитель иномарки при обгоне врезался во встречный грузовик. Мужчина погиб. Впоследствии стало известно, что за рулем иномарки находился Михаил Егоров. // фото группа «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»