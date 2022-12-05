Лжесотрудники банка и полиции обманули студентку на крупную сумму

Студентка из Петрозаводска обратилась в полицию после того, как потеряла доступ к своему банковскому счету. При этом 18-летняя девушка лишилась 345 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы МВД Карелии, молодой горожанке позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с ее банковским счетом проводятся манипуляции, похожие на мошеннические действия. На следующий день поступил звонок уже от лжесотрудника банка, который убедил студентку защитить свои накопления с помощью перевода на новый счет, оказавшийся подставным.

В результате мошеннических действий пострадавшая лишилась 345 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pixabay.