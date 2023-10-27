Родители в Карелии увезли больного ребенка к бабушке - мешал выпивать

Родителей ребенка в Костомукше привлекли к ответственности на комиссии по делам несовершеннолетних. Они отправили больного мальчика к бабушке, сообщили в администрации городского округа.

Сын мешал матери с отцом распивать спиртное, и они своеобразно решили проблему.

Врачи выписали ребенку больничный лист и выдали его отцу, но на повторный прием мужчина своего сына не привел. Органы опеки заинтересовались этим, и не напрасно.

Оказалось, что на выходные больного мальчика отправили к бабушке и попросили ее отвести ребенка на прием к врачу. Сами родители в это время выпивали. Семью поставили на учет в органах системы профилактики. // фото: jarmoluk/ pixabay.com