Сбер и Холдинг «Лотос» осуществляют цифровую трансформацию бизнеса

Сбер и Холдинг «Лотос» приступили к реализации проекта по цифровой трансформации бизнеса – он призван объединить возможности банка и знания клиента об особенностях ведения бизнеса в регионе.

Эксперты Сбера провели работу по созданию единой IT-инфраструктуры для многофункционального бизнеса группы компаний Холдинга «Лотос», который включает гостиницы, загородные комплексы, рестораны, строительство, быстрое питание, розничную торговлю, торгово-развлекательные центры и медицину.

Холдинг «Лотос» стал одним из первых в Карелии, кто обратился к цифровой трансформации для создания новой бизнес-модели. Это новая грань развития бизнеса, которая позволит создать новый клиенто-ориентированный продукт. Верное построение IT-инфраструктуры дает большие возможности для развития компании и привлечения новых клиентов. Эксперты Сбера готовы помогать в этом направлении, делиться своей экспертизой в том, как правильно строить и управлять процессами, как внедрять философию клиентоцентричности и многом другом. Мы надеемся, что наше сотрудничество станет продуктивным, и жители и гости региона смогут почувствовать все плюсы от внедряемой цифровизации бизнеса,

- сообщил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Создание единой IT-инфраструктуры позволит упростить передачу данных между компаниями и сделает процессы понятными и прозрачными. Собранные данные помогут осуществить любой анализ и оперативно реагировать на любые вызовы и изменения.

Холдинг «Лотос» постоянно расширяет сферу своей деятельности и воплощает в жизнь масштабные проекты, в том числе и цифровизацию бизнеса. Цифровизация бизнеса - это объедение всех дочерних организаций в одну IT-структуру. В числе важнейшего проекта, который находится на стадии подготовки и начала реализации, третья очередь ТРК «Лотос Plaza». Мы развиваем проекты, исходя из собственных знаний о клиентах и о том, как бизнес должен работать именно в конкретном регионе. Эксперты Сбера спроектировали текущую и целевую архитектуру группы компаний, а также подготовили перечень рекомендаций по созданию новой бизнес модели. Уверен, ее по достоинству оценят наши клиенты,

- отметил руководитель проекта по цифровизации бизнеса группы компаний Холдинга «Лотос» Роман Белуга.