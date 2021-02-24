«РКС-Петрозаводск» инвестируют в тепловые сети больше 167 миллионов

В этом году «РКС-Петрозаводск» планируют вложить в модернизацию сетей и котельных города 167 миллионов 329 тысяч рублей.

АО «ПКС-Тепловые сети» заменят более 4 километров сетей. Модернизация сетей предстоит на ул. Пробная, Лесном проспекте, ул. Владимирская, Октябрьском проспекте.

В районе улицы Белинского планируется строительство сетей теплоснабжения, модернизация коснется и тепловых камер по адресам: Лососинская набережная, ул. Перттунена и ул. Жуковского.

С целью повышения надежности теплоснабжения обновят оборудование на котельной, расположенной на ул. Онежская флотилия.

Техническое перевооружение ждет котельную по ул. Ломоносова, здесь планируют установить дополнительный котел, монтировать теплообменники и другое вспомогательное оборудование в связи с застройкой в районе Кукковка.

Сегодня Тепловые сети отмечают свой 59-й День рождения. Уже шестой десяток лет предприятие беспрерывно обеспечивает теплом петрозаводчан. АО «ПКС-Тепловые сети» обслуживают 16 котельных и 277 км сетей в двухтрубном исчислении.

Благодаря Тепловым сетям Петрозаводск больше не дышит дымом угольных котельных – все котельные в городе переведены на газ. А сколько средств и человеческого труда было вложено в то, чтобы петрозаводчане жили в комфорте! Специалисты «РКС-Петрозаводск» желают предприятию и его сотрудникам процветания, пусть все планы осуществятся, и всегда будет место для нового: модернизации и строительства надежных сетей и объектов.